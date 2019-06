Spider-Man, Tom Holland iniziò a girare Civil War poche ore dopo la firma del contratto

A quanto pare, i segreti del MCU vengono svelati più piacevolmente a tavola: dopo le esilaranti dichiarazioni di Gwyneth Paltrow su Spider-Man: Homecoming (l'attrice pensava di aver girato il suo cameo per una scena di Avengers), anche Tom Holland ha raccontato un aneddoto particolarmente curioso.

Il fatto risale all'epoca di Captain America: Civil War, che ha segnato il debutto dell'attore nel Marvel Cinematic Universe, per il quale interpreta un giovane Peter Parker: in pratica, Holland ha spiegato di essere stato buttato nella mischia del set dopo poche ore dalla firma del contratto, perché i fratelli Russo avevano già iniziato le riprese e bisognava procedere rapidamente.

Il secondo episodio della serie Netflix, intitolato "Avengers Atlanta", vede Holland sedersi per un pasto insieme a Favreau, lo chef Roy Choi, Robert Downey Jr., Kevin Feige e Joe e Anthony Russo. Il gruppo finisce col parlare ovviamente di alcuni momenti riguardanti i Marvel Studios, e quando viene interpellato in proposito il giovane attore spiega: "Saranno passati tipo quattro giorni, o qualcosa del genere".

Favreau lo definisce il "l'esordio più veloce di sempre". In sostanza, Holland in meno di una settimana è passato dall'essere praticamente uno sconosciuto ad uno dei protagonisti del più grande franchise della storia del cinema, ritrovandosi faccia a faccia a star mondiali come Robert Downey Jr. e Chris Evans.

