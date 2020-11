Spider-Man: Tom Holland con l'iconico costume nero in questa suggestiva fan art

Nell'attesa di sapere se sarà mai realizzato il tanto sognato crossover tra lo Spider-Man di Tom Holland e il Venom di Tom Hardy, ci pensano i fan a darci una possibile idea di come questo potrebbe apparire sul grande schermo, con una suggestiva fan art, infatti, uno di loro ha immaginato Holland con l'iconico costume nero del simbionte.

L'utente di Instagram, @britedit, ha infatti postato due fan art in cui immagina il giovane interprete di Spider-Man del Marvel Cinematic Universe con indosso il tipico costume nero che il supereroe indossa quando viene "infettato" dal simbionte alieno e lo stesso utente si chiede se mai vedremo al cinema Holland in questa versione, magari in un possibile crossover con il franchise della Sony.

La prima volta che i fan dei fumetti fecero esperienza del costume nero fu in Amazing Spider-Man #252, uscito nel 1984, mentre al cinema ha fatto la sua comparsa nello Spider-Man 3 diretto da Sam Raimi. Dopo aver goduto di un film tutto per se, il Venom di Tom Hardy tornerà nelle sale cinematografiche con l'atteso Venom: La furia di Carnage, dove lo attenderà lo scontro con il villain omonimo interpretato da Woody Harrelson e del quale stiamo ancora aspettando un'immagine ufficiale.

Intanto, sono in corso le riprese di Spider-Man 3 (titolo provvisorio) diretto da Jon Watts e che vedrà la presenza di Benedict Cumberbatch di ritorno come Doctor Strange e di Jamie Foxx di nuovo nei panni di Electro mentre si discute ancora sull'eventuale ritorno dei precedenti interpreti di Spider-Man al cinema.

Nel corso degli ultimi mesi diverse fonti hanno infatti sostenuto che Tobey Maguire e Andrew Garfield potrebbero essere effettivamente coinvolti in Spider-Man 3 del MCU. A rompere gli indugi qualche settimana fa è stato FandomWire, che ha condiviso un rapporto secondo il quale Maguire e Garfield "hanno firmato per riprendere i rispettivi ruoli di Spider-Man".