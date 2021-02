Spider-Man, Tom Holland: 'I fan si riconoscono nel mio Peter? Ecco perché'

L'empatia con i personaggi di un universo come il Marvel Cinematic Universe è fondamentale per il successo dello stesso: da questo punto di vista lo Spider-Man di Tom Holland ha davvero pochi rivali, essendo entrato sin dal primo momento nelle simpatie della stragrande maggioranza dei fan del franchise.

Il Peter Parker di Holland è ad oggi uno dei personaggi più amati del Marvel Cinematic Universe e il motivo è tutt'altro che un mistero: a spiegarlo è stato l'attore stesso, che ha parlato di quella che lui definisce la sua "arma segreta" da utilizzare per far sì che i fan si identifichino nel suo personaggio.

"È sempre stato il nostro obbiettivo quando cominciammo a parlare di introdurre Peter Parker. Nel Marvel Cinematic Universe hai il miliardario, hai il dio, hai il soldato. Quando arrivai io era il momenti di introdurre il ragazzino. Tutti vanno a scuola, tutti fanno i compiti a casa, tutti s'imbarazzano parlando per la prima volta con la persona che gli piace. E tutti sognano di essere dei supereroi. Quindi la nostra idea era proprio quella di far sì che la gente si riconoscesse quanto più possibile in lui. E penso che questa sia stata la nostra vera arma segreta" ha spiegato Holland.

Sempre Holland ha ribadito di aver mantenuto finora tutti i veri segreti di Spider-Man: No Way Home; ecco, invece, il nuovo poster di Spider-Man: No Way Home firmato BossLogic.