Spider-Man, Tom Holland sarà anche nel film Sony Silver & Black? Risponde la regista

Nel corso di una recente intervista Gina Prince-Bythewood, scelta come regista del chiacchierato cinecomic Silver & Black, ha fornito alcuni nuovi dettagli sul film attualmente in sviluppo alla Sony Pictures.

La regista, che arriverà su Netflix fra pochi giorni con il cinecomic The Old Guard con Charlize Theron,, ha dichiarato che lo spin-off di Spider-Man è ancora nella sua agenda, ma a quanto pare è proprio Peter Parker la causa dei numerosi ritardi della produzione.

"La risposta più onesta che posso dare sullo stato di Silver & Black è che non li conosco per niente", ha detto l'autrice quando le è stato chiesto del film. "Adoro davvero quei personaggi, mi piace l'idea di metterli insieme sullo schermo, e le idee che abbiamo avuto per farle incontrare nello stesso progetto sono davvero organiche e funzionano alla grande. Ma quel mondo sta cambiando così tanto a causa del successo dei film di Spider-Man. C'è una domanda che continuano a farsi i piani alti: 'Puoi davvero avere un film come Silver & Black senza d'arena parte anche Spider-Man? Dovrebbe almeno avere un cameo?' Questa è la domanda", ha continuato la Prince-Bythewood. "Ho preso due anni di pausa da quel film per lavorare a The Old Guard, quindi una volta che questo film uscirà, e spero che sia un successo, sicuramente dopo tornerò a Silver & Black e vedremo come procedere".

Ci sono due chiavi di lettura che si possono dare a queste parole: la prima è che la Sony non è certa che questi film spin-off possano funzionare senza Spider-Man (quindi ecco perché, dopo Venom, Morbius e probabilmente Venom 2 saranno pieni di riferimenti al personaggio di Tom Holland), mentre la seconda lascia intendere che la major vorrebbe provare a distanziare i suoi film dal MCU. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che Silver & Black è stato al centro di alcuni rumor che vorrebbero il film espanso in una mini-serie tv.