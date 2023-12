Spider-Man, Tom Holland dubitava dell'amicizia di Jake Gyllenhaal: 'Pensavo recitasse'

Ormai è trascorso qualche anno da quando l'amichevole Spider-Man di Tom Holland ha temporaneamente abbandonato l'universo Marvel, ma ancora oggi siamo certi che in molti non hanno rinunciato all'ennesima visione della seconda pellicola con lui protagonista, ricordate no? Quella che ha il temibile Mysterio come antagonista principale.

Ebbene, nel mentre che ci chiediamo se avete letto la nostra recensione di Spider-Man: Far From Home, siamo sicuri che vi lascerà sorpresi sapere che ai tempi delle riprese della succitata pellicola, Tom Holland era più che sicuro che Jake Gyllenhaal lo stesse ingannando.

In una intervista insieme al giovane attore infatti, Zendaya si è rivolta a lui affermando: "Ricordo che eri preoccupato che fosse tuo amico a causa delle riprese".

L'interprete di Spider-Man ha allora risposto: "Si, perché avevo sentito dire che Jake era un attore di metodo, e nel film lui era qualcuno che si fingeva amichevole con me".

Tuttavia poi il giovane attore si è decisamente ricreduto, ed ha ritenuto il collega una delle persone più gentili e straordinarie che abbia mai incontrato, al punto da diventare persino orgoglioso per aver avuto a che fare con lui.

Di certo il coinvolgimento nel loro rapporto non è mancato, come abbiamo anche avuto modo di vedere ai tempi della campagna pubblicitaria della pellicola, in cui i due scherzavano e si divertivano a più riprese durante la promozione. Voi che ne pensate?

