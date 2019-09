Lo Spider-Man di Tom Holland nel costume nero da simbionte in una splendida fan art

In attesa di vedere lo Spider-Man introdotto nel MCU alle prese con il Venom di Tom Hardy, un fan ha provato a immaginare Tom Holland con il classico costume già visto al cinema nel terzo Spider-Man di Sam Raimi.

Holland si è già mostrato vestito di nero in Spider-Man: Far From Home, con la tuta che gli è valsa il nome di Night Monkey (o in italiano: Scimmia Notturna) e che nei giorni scorsi è stata la protagonista del trailer per l'edizione home video, ma l'artwork che vi riportiamo in calce mostra il potenziale risultato dell'incontro tra Spider-Man e il simbionte visto in Venom.

Dopo l'importante ruolo che ha avuto nell'Infinity Saga del Marvel Cinematic Universe, nella quale è stato anche protagonista di ben due film stand-alone, il terzo capitolo Spider-Man sarà realizzato da Sony Pictures che avrà così modo di far dialogare il personaggio con il resto delle sue proprietà: oltre a Venom, del quale è già in sviluppo un secondo capitolo, è in arrivo anche il film su Morbius con Jared Leto.

Spider-Man: Far From Home arriverà in Italia in 4K Ultra HD, Blu-Ray e DVD il prossimo 5 novembre. Tra le featurette e le scene eliminate sarà presente anche un dietro le quinte sulla realizzazione del costume di Mysteryo.