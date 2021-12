Spider-Man: Tom Holland ha convinto Marvel e Sony a rinnovare l'accordo, ecco come!

Nel corso di una nuova intervista concessa a Cinemablend, in piena campagna promozionale per l'uscita di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland ha ricordato di quando Marvel Studios e Sony non erano intenzionate a proseguire la partnership per il franchise su Spider-Man e di come abbia aiutato a riconciliare le due parti per un nuovo accordo.

Holland ha raccontato che quando ricevette la telefonata di Bob Iger, che all'epoca era il CEO di Disney, si trovava a una serata di quiz alcolico organizzata in un pub. "Ero a questo quiz in un pub, ero piuttosto ubriaco dato che mi sentivo triste e arrabbiato per il fatto che non avrei più fatto parte del Marvel Cinematic Universe", ha scherzato Holland.

"No, ho ricevuto una chiamata da un numero sconosciuto, sapevo che Bob Iger avrebbe dovuto chiamarmi ma pensavo lo facesse un paio di giorni prima quindi pensavo non chiamasse più. Quando chiamò parlammo in toni amorevoli della passione per il personaggio. Penso di avergli parlato dell'importanza di Spider-Man nel MCU e di cosa potevo ancora offrire io e lui ha davvero percepito la mia passione per il personaggio, quanto ci credevo, e penso che grazie a quella conversazione lui ne ha poi aperta un'altra molto più grande e importante con Tom Rothman [presidente di Sony Pictures] e Tony Vinciguerra [CEO di Sony Pictures] in modo da poter stipulare un nuovo accordo".

L'accordo, come sappiamo, è arrivato e ha portato le due parti a organizzare un nuovo piano narrativo per lo Spider-Man di Tom Holland che presto o tardi vedremo comparire anche all'interno dell'Universo Cinematografico Sony per affiancare personaggi come Venom e Morbius, più tutti quelli che la Sony sta attualmente preparando (come Kraven).

Intanto, l’hype per il nuovo film dedicato all’uomo ragno continua ad impazzare, come dimostra il nuovo record di SpiderMan No Way Home per le prevendite in Italia. Su queste pagine anche lo spettacolare nuovo poster di SpiderMan No Way Home.