Spider-Man, e se Tom Holland convincesse Mark Wahlberg ad entrare nell'MCU?

Prima di tornare nei panni di Spider-Man Tom Holland ha dovuto vestire quelli dell'archeologo avventuriero per dar vita al Nathan Drake cinematografico nell'attesissima trasposizione di Uncharted sul grande schermo. Ma siamo proprio sicuri che il nostro Tom non abbia rivolto qualche pensiero all'MCU anche durante le riprese del suo ultimo film?

Come tutti saprete, al fianco di Holland in Uncharted troveremo Mark Wahlberg: la star di The Departed interpreterà Victor 'Sully' Sullivan, storico mentore del nostro Nathan Drake, e sembra aver costruito nel giro di poco tempo un ottimo rapporto con quello che ormai da anni è il Peter Parker del Marvel Cinematic Universe.

Qualcuno, dunque, ha fiutato la grande occasione e si è posto una domanda: e se, tra un ciak e l'altro, il nostro amichevole Spider-Man di quartiere avesse provato a convincere Mark Wahlberg ad entrare a far parte dell'universo Marvel? L'indiscrezione ha fatto il giro del web in poche ore ma, per ora, non trova conferme di alcuni tipo: in questi casi, però, mai dire mai!

In quale ruolo vedreste bene un Mark Wahlberg in chiave Marvel? Diteci la vostra nei commenti! Una fan-art, intanto, ci ha mostrato Tom Holland con il costume nero di Spider-Man; negli ultimi giorni, invece, sono nate alcune polemiche sulle misure anti-COVID prese sul set di Spider-Man.