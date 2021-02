Spider-Man, il contratto di Tom Holland scade con No Way Home: e poi cosa succederà?

Nel corso di una recente intervista promozionale arrivata sulla scia del titolo ufficiale di Spider-Man 3, l'attore Tom Holland ha parlato del suo contratto con i Marvel Studios e l'annosa questione dei diritti di sfruttamento cinematografico legati alla Sony Pictures.

Sicuramente ricorderete il dramma contrattuale che si verificò con Spider-Man: Far From Home, e in base a quanto venne reso pubblico all'epoca il contratto di Tom Holland prevede un altro film stand-alone e un nuovo crossover Marvel Studios: ciò vuol dire che No Way Home, secondo il contratto in essere al momento, sarà l'ultimo film stand-alone di Tom Holland per il MCU.

Ma l'attore stavolta ha voluto tranquillizzare i fan: "Per quanto ne so io l'accordo tra i due studi è già avvenuto", ha detto Holland a Collider. "Non credo che andranno ad impantanarsi negli stessi guai di qualche tempo fa. All'epoca Far From Home era appena uscito e poi accadde quel che accadde. Penso che i due studi abbiano risolto la questione e non credo che ci saranno altri problemi in futuro. Detto questo, sono solo un attore e al massimo ho partecipato a qualche riunione, ma sono convinto che le due società adorino lavorare insieme, penso che abbiano trovato un accordo vantaggioso per entrambi le parti e io sono un po' come il bambino tra due genitori durante una discussione."

L'altro problema rimane il contratto di Tom Holland per interpretare Spider-Man, ma l'attore non vuole andare da nessuna parte: "Se mi vogliono, sarò disponibile in un batter d'occhio. Ho amato ogni minuto di questo mondo fantastico. Ha cambiato la mia vita in meglio, sono così fortunato ad essere qui."

E a proposito di futuro e contratti, parlando con USA Today Holland si è riallacciato all'argomento e ha aggiunto: "Sono molto fortunato di sembrare ancora giovane, anche se ho quasi 25 anni posso continuare da interpretare questo lanciatore di ragnatele di 17 anni e lo farò finché lo vorranno. Se vogliono che faccia 10 film di Spider-Man potete metterci la mano sul fuoco, io li farò."

Vi ricordiamo che il regista della saga di Spider-Man, Jon Watts, è stato scelto per il reboot MCU dei Fantastici Quattro: che i Marvel Studios stiano pianificando una nuova rotta per lo Spider-Man di Tom Holland, dopo la trilogia 'Home', magari approfittando della crescita dell'attore per raccontare un altro periodo della vita del personaggio con un altro regista e film con toni diversi? Staremo a vedere.