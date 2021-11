Spider-Man, Tom Holland potrebbe aver confermato la presenza di Maguire e Garfield?

L’attesissimo Spider-Man: No Way Home uscirà nelle sale questo dicembre, ma nonostante il suo imminente debutto, Marvel e Sony hanno pubblicato sorprendentemente poco dal film che promette di essere una delle pellicole di supereroi più ambiziose mai realizzate, e riunirà i personaggi di tutti i precedenti film live-action di Spider-Man di Sony.

Un nuovo poster di Spider Man No Way Home è stato diffuso oggi e postato sul suo profilo Instagram dal protagonista Tom Holland con una didascalia che potrebbe aver confermato tutte le teorie dei fan. L’attore ha scritto: “Il multiverso è reale!”. Può essere un'indizio sul fatto che anche Tobey Maguire e Andrew Garfield saranno nel film? La speculazione è alle stelle e per i fan ogni dettaglio lasciato in giro dagli addetti ai lavori diventa un’ossessione.



Il secondo trailer di Spider Man No Way Home arriverà domani, dopo gli eventi dell'ultimo film, Peter Parker chiede aiuto al Dottor Strange che finisce per incasinare il multiverso. Holland ha definito il film in uscita il più oscuro della trilogia e quel che è certo, fino ad ora, è che vedremo il ritorno di Alfred Molina nei panni di Doctor Octopus e Jamie Foxx in quelli di Electro.



Nell'evento che si terrà domani a Los Angeles potrebbe essere confermata la presenza dei tre Spider-Man nella pellicola, Spider-Man: No Way Home arriverà al cinema il 15 dicembre 2021.