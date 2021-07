Spider-Man, Tom Holland commenta Black Widow: 'Ho aspettato anni per questo film!'

Mentre i fan del Marvel Cinematic Universe si divertono ad inseguire gli ultimi rumor su Spider-Man: No Way Home, il giovane Tom Holland ha celebrato sui social l'uscita del nuovo film della saga dei Marvel Studios, Black Widow.

Il film con Scarlett Johansson è finalmente uscito nei cinema e su Disney+ (tramite formula premier access) dopo tantissimi rinvii causati dalla pandemia: accolto positivamente dalla critica di tutto il mondo - attualmente, il film è "Certified Fresh" su Rotten Tomatoes con un punteggio dell'80% della critica - il nuovo cinecomic Marvel Studios è stato promosso anche da Tom Holland, che nelle scorse ore è comparso sulla propria pagina ufficiale del social network Instagram per parlarne nelle Stories.

Come potete vedere nella foto in calce all'articolo, il giovane interprete di Spider-Man ha dichiarato: "Aspettavo da anni questo film e ne è valsa la pena. E' fantastico!!! Così eccitante e divertente".

Ricordiamo che, oltre a Scarlett Johansson, Black Widow è interpretato anche da Florence Pugh nei panni di Yelena Belova, David Harbour in quelli di Alexei Shostakov/Red Guardian, Rachel Weisz in quelli di Melina Vostokoff, OT Fagbenle nel ruolo di Mason e Ray Winstone in quello di Dreykov. Il film è attualmente in programmazione nelle sale italiane e disponibile sul servizio di streaming on demand Disney+. Su Everyeye trovate anche un'analisi di Black Widow attraverso le sue tre scene chiave.

Nel frattempo, Spider-Man: No Way Home è atteso nei cinema di tutto il mondo dal 17 dicembre.