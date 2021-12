Spider-Man, Tom Holland cita il primo film di Sam Raimi su Instagram!

Mancano solo due settimane e poi sapremo: Spider-Man: No Way Home svelerà finalmente tutti i suoi segreti, rivelandoci una volta per tutte anche se i tanto agognati Tobey Maguire ed Andrew Garfield prenderanno parte alla festa. Fino ad allora c'è però da pazientare ancora, e magari anche da sopportare qualche (involontaria?) provocazione.

Provocazioni che arrivano, ad esempio, dal profilo Instagram di Tom Holland: mentre volano le prevendite di Spider Man No Way Home, infatti, il Peter Parker del Marvel Cinematic Universe si diverte a stuzzicare i propri fan facendo esplicito riferimento alla trilogia di Sam Raimi in una storia pubblicata proprio poche ore fa.

Si tratta, in realtà, di un meme piuttosto innocente che vede come protagonista lo Spider-Man di Tobey Maguire nella sua primissima versione, quella, per intenderci, con l'imbarazzante costume cucito a mano dal povero Peter: se Holland si diverte a scherzare in questo modo, però, milioni di fan in tutto il mondo sono pronti ad aggrapparsi ad ogni singolo appiglio per sperare nel ritorno di Maguire nel film in uscita il prossimo 15 dicembre.

Insomma, uscita innocente o provocazione consapevole? Lo scopriremo solo nelle prossime settimane! Meme a parte, intanto, ecco quando prenderanno il via le prevendite di Spider Man in Italia.