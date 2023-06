Spider-Man, Tom Holland chiede scusa a Andrew Garfield: 'Rimpiango di non averlo chiamato'

Oltre a rivelare nuove informazioni su Spider-Man 4, in questi giorni Tom Holland sta rivisitando tutta la sua carriera nei panni dell'amato supereroe Marvel per il Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios, e in una nuova intervista promozionale ha commentato la sua amicizia con Andrew Garfield.

Come forse saprete, Andrew Garfield avrebbe dovuto interpretare anche The Amazing Spider-Man 3, espandendo la saga del suo Peter Parker dopo i tragici eventi di The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro, tuttavia l'allora zoppicante Sony Pictures decise di 'allearsi' con i Marvel Studios e rilanciare un nuovo, più giovane Spider-Man all'interno del Marvel Cinematic Universe. Ecco che ricordi ha Tom Holland di quel periodo, al quale oggi, come dichiarato al The Hollywood Reporter, a quanto pare ripensa con un pizzico di rammarico:

"Rimpiango davvero tanto quei giorni perché, ripensandoci oggi, ero propio un bambino, ed ero molto ingenuo. Avevo diciannove anni quando venni scelto, ed ero così felice di aver ottenuto la parte che non mi sono mai preso neanche un secondo per mettermi nei panni di Andrew. Per lui deve essere stata davvero dura. Insomma, ora che conosco questo tipo di pressione, se fossi stato al suo posto, se il mio secondo film come Spider-Man non avesse ottenuto il successo sperato e la Sony avesse dato la mia parte a qualcun altro, avrei fatto davvero fatica a riprendermi. Andrew invece si è ripreso in un modo incredibile. Oggi rimpiango di non averlo chiamato, avrei voluto parlare con lui di persona di questa cosa. Gli avrei detto che sapevo che gli stavo rubando il posto, ma anche che era un'opportunità alla quale non potevo rinunciare".

A proposito di eredità: sapete che ora Tom Holland ha la stessa età che aveva Tobey Maguire quando venne scelto per il primo Spider-Man di Sam Raimi?