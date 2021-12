Spider-Man, Tom Holland chiarisce le voci sul suo futuro nel ruolo: 'sono stato frainteso'

Il tour stampa di Spider-Man: No Way Home è davvero estenuante per Tom Holland che deve stare attento a tutto ciò che dice e chiarire anche alcune dichiarazioni rilasciate precedentemente sul suo futuro come Spider-Man.

Mentre le prevendite di Spider-Man: No Way Home vanno a gonfie vele, Holland è stato interrogato sulle voci secondo cui di recente avrebbe detto che non vorrebbe interpretare Spider-Man a trent’anni, altrimenti vorrebbe dire che qualcosa non è andato come doveva. Tuttavia, ai microfoni di Extra, l'attore ha chiarito che quei rapporti erano "un perfetto esempio di come tutto ciò che dici sia sempre frainteso e nessuno in realtà dice la verità. Non so come sarà il futuro di Spider-Man. Non so se ne farò parte. Spider-Man vivrà sempre dentro di me, e so che Amy e lo studio sono ansiosi di capire come sarà il prossimo capitolo di Spider-Man. Se succede con me, allora è molto eccitante; ma se è ora che me ne vada, allora lo farò con orgoglio" ha spiegato.



Per affrontare davvero il punto in questione, Holland ha continuato spiegando la sua affermazione precedente: "Ciò a cui mi riferivo in quell'intervista in cui ho detto 'Se interpreto Spider-Man quando ho 30 anni ho fatto qualcosa di sbagliato,' è perché avrei colto l'opportunità per qualcuno di entrare e cambiare quello che essere Spider-Man significa: Spider-Man potrebbe essere più vario, potrebbe essere un personaggio femminile, potrebbe essere qualsiasi cosa, quindi è quello che stavo dicendo, e grazie a quel giornalista per averlo cambiato, lo apprezzo davvero (sarcasmo)" ha concluso.

I fan dell’attore probabilmente non vorrebbero mai vederlo lontano dal suo costume di Spider-Man e forse non succederà molto presto dato che una nuova trilogia di Spider-Man è stata annunciata dalla produttrice Amy Pascal. Spider-Man: No Way Home sarà al cinema dal 15 dicembre 2021.