Spider-Man, Tom Holland fa chiarezza sull'addio:'Sono stato leggermente frainteso'

Continua al box-office il successo di Spider-Man: No Way Home, l'ultimo capitolo del Marvel Cinematic Universe dedicato al personaggio interpretato da Tom Holland. Secondo diversi fan il film segnerebbe la fine di un'epoca e le parole dell'attore di qualche mese fa hanno alimentato l'ipotesi di un addio imminente al personaggio.

Intervistato di recente da Esquire, Tom Holland ha voluto fare chiarezza su quanto riportato dai media:"Quello che stavo cercando di dire è che se quando avrò 30 anni interpreterò ancora Spider-Man e non avrò passato il testimone a Miles Morales o Spider-Woman o qualcosa di diverso, allora avrò fatto qualcosa di sbagliato in relazione ai doveri che ho nei confronti del personaggio. Non che sarò un uomo finito e senza futuro. Non è fatto quello che stavo dicendo".



Tom Holland è stato affiancato dai due ex titolari del costume di Spider-Man, Tobey Maguire e Andrew Garfield. Per Holland, 25 anni, è stato sicuramente un momento cruciale della carriera:"Sì, è stato emozionante. Per me, come attore, c'era sicuramente quella sensazione che potenzialmente potesse essere l'ultima volta che indossavo quel costume, quindi gran parte dell'emozione proveniva dall'atto dell'addio, che è uno dei temi portanti di questo film".



Nel cast di Spider-Man: No Way Home è tornato Willem Dafoe nel ruolo di Goblin, così come Alfred Molina, Jamie Foxx, Rhys Ifans e Thomas Haden Church nei panni dei rispettivi villain.



Sul nostro sito potete trovare la recensione di Spider-Man: No Way Home, diretto da Jon Watts.