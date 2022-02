Spider-Man, Tom Holland anticipa nuovi film con Tobey Maguire e Andrew Garfield

Mentre si continua a parlare di Spiderman No Way Home agli Oscar 2022, il protagonista Tom Holland ha discusso la possibilità di nuovi film della saga con Tobey Maguire e Andrew Garfield.

I due attori, tornati per Spiderman No Way Home per prendere parte alla grande avventura 'multiversale' del Peter Parker del Marvel Cinematic Universe, hanno di certo contribuito a rendere il film Marvel Studios/Sony Pictures l'evento cinematografico del 2021, e sebbene i piani per il futuro della saga siano ancora ignoti Tom Holland non esclude una nuova reunion. Parlando con Variety, infatti, l'attore ha confermato che il trio potrebbe sicuramente realizzare un nuovo capitolo della saga: "Potrebbe succedere? Certo che potrebbe succedere", ha detto Holland. "L'abbiamo già fatto una volta, farlo di nuovo sarebbe più facile. Ma succederà? Chi lo sa."

Vale la pena ricordare che Tom Holland non è l'unico membro del trio degli Spider-Men ad essere disposto a collaborare di nuovo: in queste settimane Andrew Garfield ha recentemente dichiarato al podcast Happy Sad Confused che gli piacerebbe continuare a lavorare con Holland e Tobey Maguire, e allo stesso tempo quest'ultimo ha anticipato che No Way Home potrebbe non essere l ultimo capitolo del suo Spiderman.

Voi cosa ne pensate? Come proseguirà il franchise di Spider-Man, ormai definitivamente aperto alle realtà alternative e ai multiversi? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.