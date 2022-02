Spider-Man, Tom Holland Andrew Garfield e Tobey Maguire hanno stravolto la sceneggiatura!

Dopo aver rivelato interessanti dettagli sulla scena di QUELLA morte in Spiderman No Way Home, lo sceneggiatore del film Marvel Studios/Sony Chris McKenna ha discusso anche la realizzazione del famoso 'momento sul tetto' tra i personaggi di Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Quando i tre Spider-Men si incontrano per la prima volta, i Peter Parker di Tobey Maguire e Andrew Garfield raggiungono MJ, Ned e Peter sul tetto della scuola dei tre adolescenti, dove il protagonista sta piangendo la morte di zia May: stando a quanto dichiarato da McKenna, co-sceneggiatore del film, questa scena era molto diversa nel copione perché Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire si sono divertiti a stravolgere tutto.

"La notte prima delle riprese ricordo di essere stato ad Atlanta, dove abbiamo fatto una lettura completa della sceneggiatura. Poi su quel tetto hanno stravolto tutto il lavoro! Avevano così tante idee diverse, e tutte calzanti con i rispettivi personaggi. Abbiamo preso la sceneggiatura della sera prima e l'abbiamo fatta a pezzi per aggiungere tutte quelle cose nuove. E poi, quando hanno iniziato a recitare, è stato fantastico: tutti quelli che erano presenti sul set hanno ammirato la loro incredibile performance, loro tre insieme hanno reso quella scena fantastica. Quando c'è una sceneggiatura pronta la sera che la mattina successiva viene fatta a pezzi non sai mai cosa potrà accadere: ma Tom, Tobey e Andrew hanno un grande talento".

McKenna ha spiegato che la scena rischiava di essere inutile, che ma che il lavoro di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland l'ha elevata: "Sono state persone incredibili con cui lavorare, e sul set si è creato un forte senso di famiglia. Quella scena rischiava di essere inutile, non avevamo grandi aspettative all'inizio: arrivano due tizi sul tetto che dicono: 'Ciao, noi ti aiuteremo'. Ma quando lavori a lungo su qualcosa e inizi a scavarla, ad approfondirla, ti chiedi: 'Di cosa parla veramente questa storia?'. E quando abbiamo girato quella scena, fortunatamente lo avevamo capito".

Nella stessa intervista, gli sceneggiatori del film hanno anche svelato di aver pensato inizialmente a Rhino e Mysterio come villain di Spiderman No Way Home.