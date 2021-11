Spider-Man, meglio Tom Holland, Andrew Garfield o Tobey Maguire? Risponde Amy Pascal

Amy Pascal, la produttrice dietro il franchise di Spider-Man, ha confrontato in una recente intervista promozionali i diversi Peter Parker del grande schermo, interpretati da Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Dopo aver annunciato una nuova trilogia di Spiderman nel MCU, la Pascal ha proseguito nel suo tour stampa organizzato per sponsorizzare l'apertura delle pre-vendite dei biglietti di No Way Home e durante l'intervista con Fandango, le è stato chiesto in che modo l'interpretazione di Peter Parker da parte di Holland fosse diversa dalle precedenti interpretazioni di Maguire e Garfield. Sebbene abbia elogiato tutti e tre gli attori, la Pascal crede che Holland sia il miglior Peter Parker possibile, perché a suo modo di vedere il giovane attore britannico è stato in grado di incarnare tutto quello che il pubblico voleva dal personaggio.

"Penso che ognuno di questi attori abbia infuso la propria umanità nel personaggio" ha detto Amy Pascal. "Sono stati tutti e tre incredibilmente brillanti come Peter Parker, ma credo che Tom sia unico. Penso che sia riuscito ad incarnare tutto ciò che le persone volevano da Peter Parker. E' sia molto affascinante che divertente, e allo stesso tempo è un atleta fantastico e un attore meraviglioso, dotato di una grande umanità."

Per altre letture sulla saga, ecco le prime dichiarazioni di Tom Holland sui prossimi film di Spiderman. Ricordiamo che No Way Home arriverà in Italia dal 15 dicembre prossimo.