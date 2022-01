Spider-Man: Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire insieme nella prima intervista!

Nei giorni scorsi le immagini ufficiali di Spiderman No Way Home hanno alzato il velo sul grande segreto 'ufficioso' del nuovo film Marvel-Sony, che adesso viene definitivamente spazzato via dalla prima intervista a tre di Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Sulla scia dell'enorme successo globale senza precedenti di Spider-Man: No Way Home, i tre attori di Peter Parker si sono riuniti per una nuova intervista di oltre 30 minuti, durante la quale hanno condiviso la loro profonda ammirazione l'uno per l'altro, non diversamente da come hanno fatto anche le loro controparti di Spider-Man nel film del MCU.

“Seguirei Tobey fino ai confini della Terra. Sono un super fan di Tobey" ha dichiarato Andrew Garfield, mentre il giovane Tom Holland ha riflettuto sull'intera esperienza della lavorazione del film: "Uno dei momenti più speciali della mia carriera, lo ricorderò per sempre". Inoltre, Tobey Maguire ha aggiunto: "Penso che il successo di questo film avrà un valore nella carriera di questi due ragazzi: siamo una confraternita, il che è semplicemente bellissimo".

Nelle prossime ore analizzeremo nel dettaglio la lunga intervista dei tre Spider-Men, dunque rimanete sintonizzati per tutti i dettagli. Nel frattempo, scoprite le nuove indiscrezioni sul futuro di Tobey Maguire e Andrew Garfield come Spiderman dopo No Way Home: i due attori torneranno ancora nel ruolo del supereroe Marvel?