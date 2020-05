Spider-Man, e se Tobey Maguire tornasse per un'ultima volta nei panni di Peter Parker?

Mentre i produttori di Spider-Man: Un nuovo universo sono al lavoro per il sequel del film d'animazione, previsto per il 2022, periodicamente tornano a rincorrersi le voci su un live-action ambientato nello Spider-Verse. Secondo alcuni rumor, potremmo rivedere lo stesso Tobey Maguire interpretare ancora una volta Peter Parker.

Si tratta, è bene specificarlo, di voci assolutamente non confermate, per cui siamo nel campo delle ipotesi. Il canale YouTube Lords of the Long Box ha recentemente condiviso un'indiscrezione, proveniente dal cacciatore di scoop Mikey Sutton, secondo cui Sony vorrebbe Maguire nei panni di Spidey per un live action, nel cui progetto potrebbe essere coinvolto anche il regista Sam Raimi.

Per il regista potrebbe essere l'occasione di realizzare in qualche modo lo Spider-Man 4 che non è mai riuscito a girare, e per l'attore sarebbe un modo per dare un toccante addio al suo personaggio. Si dice infatti che questo ipotetico film sarebbe per Tobey Maguire ciò che è stato Avengers: Endgame per Robert Downey Jr, e darebbe al suo Peter Parker / Spider-Man una commovente uscita di scena.

Questo porterebbe, di conseguenza, all'introduzione di una versione live-action di Miles Morales.

Con il prossimo Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Sam Raimi farà il suo ritorno alla regia di un cinecomic. Negli ultimi tempi Amy Pascal non ha escluso la possibilità di un live-action dello Spider-Verse, e lo stesso Tobey Maguire è sembrato possibilista. Staremo a vedere se tutti questi segnali porteranno a qualcosa di concreto.