Spider-Man, Tobey Maguire sex symbol hot nello screen test originale

18 anni fa usciva nelle sale il primo film di Spider-Man diretto da Sam Raimi, e svariati mesi prima, accadeva questo. Se volete sapere di cosa stiamo parlando, cliccate sul tasto play del video qui riportato.

Dagli archivi Sony è stato ricacciato questo nostalgico quanto bizzarro video in cui sono stati incorporati diversi screen test per la pellicola diretta da Sam Raimi con protagonista l'amichevole Spider-Man di quartiere interpretato da Tobey Maguire.

Qui Kirsten Dunst (Mary Jane Watson), J.K. Simmons (J. Jonah Jameson), Rosemary Harris (Zia May), Cliff Robertson (Zio Ben), Willem Dafoe (Norman Osborn) e ovviamente Tobey Maguire si cimentano in alcune riprese di prova, come la scena che vedete all'inizio del filmato.

Qui Peter (Maguire) arriva in soccorso di una donna che sta per essere aggredita da tre tipacci, ma la prima battuta del caro Spidey è quella che in gergo si chiama una f-bomb... "Toglietevi di mezzo" (clean version) avvisa un Peter a petto nudo, prima di iniziare a darle di santa ragione ai tipi loschi in quello che sembra un segmento di uno di quei vecchi film sulle arti marziali.

A seguire la peculiare scena, un pezzo recitato da J.K. Simmons per il suo iconico J.J.J., e una serie di camera test vari, con gli attori sopra menzionati.

E pensare che tra questi avrebbe potuto figurare anche Wolverine, a un certo punto...