Spider-Man, Tobey Maguire si scatena al concerto di Billie Eilish: il video è virale

In un video diffuso nelle ultime ore sui social, Tobey Maguire è stato avvistato in compagnia della sua famiglia al concerto di Billie Eilish. L'interprete di Spider-Man è stato immortalato mentre si scatena sulle note di una delle canzoni della giovane pop star e naturalmente, in brevissimo tempo, la clip è diventata virale.

Tobey Maguire dopo la sua apparizione nell'ultimo film dedicato all'Uomo Ragno con Tom Holland sembra aver ritrovato una nuova giovinezza e si parla addirittura in modo assai insistente di uno Spider-Man 4 diretto da Sam Raimi. Sebbene per il momento non ci sia ancora nulla di concreto a tal proposito, i fan sarebbero davvero entusiasti di rivedere il Peter Parker ormai maturo in un nuovo capitolo della saga.

L'apparizione di Tobey Maguire in Spider-Man: No Way Home ha riacceso le speranze, e chissà che un giorno non riusciremo a vedere per davvero il regista attualmente alle prese con Doctor Strange in the Multiverse of Madness con un'altra pellicola sull'Uomo Ragno che sicuramente accontenterà i più nostalgici.

Cosa ne pensate del nuovo possibile ritorno di Tobey Maguire nel RaimiVerse? Vedreste bene un Peter più maturo magari con la sua Mary Jane? Come sempre, diteci la vostra opinione nell'apposita sezione dedicata ai commenti che trovate qui di seguito.