Spider-Man di Tobey Maguire salva Bad Bunny nel nuovo video musicale della star

Nonostante sia stato escluso dallo spin-off El Muerto, il cantante Bad Bunny mantiene un inaspettato legame con Spider-Man nel suo ultimo videoclip della canzone No Me Quiero Casar, nel quale compare a sorpresa proprio l'Uomo Ragno, nella versione cinematografica della trilogia di Sam Raimi, per salvare il rapper.

Spider-Man soccorre Bad Bunny mentre quest'ultimo cade da un edificio e in seguito si ferma a festeggiare insieme a lui e ai suoi amici.

Bad Bunny doveva recitare nello spin-off El Muerto, come annunciato nel 2022; il personaggio, conosciuto anche come Juan-Carlos Sanchez, è un wrestler molto potente che combatté con Spider-Man in un match per beneficenza, nel quale riuscì quasi a smascherarlo.



In seguito i due personaggi si allearono per sconfiggere il nemico di El Muerto. Tuttavia, lo scorso aprile venne annunciato che il progetto era in stallo e a giugno il film è stato accantonato, visto che l'uscita prevista iniziale era il 12 gennaio 2024. Inoltre, Bad Bunny è uscito di scena qualche mese dopo.

Nel 2024 sono due i film legati a Spider-Man in uscita: Madame Web è in arrivo il 14 febbraio, e Kraven il Cacciatore, diretto da J.C. Chandor, il 29 agosto.



L'ultima apparizione di Spider-Man risale a No Way Home, nel quale sono comparse per la prima volta tutte insieme le tre versioni cinematografiche del personaggio; quanto ha guadagnato Tobey Maguire con No Way Home, diretto da Jon Watts? L'attore mancava dal ruolo di Spider-Man dall'ultimo film della trilogia diretta da Sam Raimi.