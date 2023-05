Spider-Man, ma Tobey Maguire è tutti i personaggi: il video è esilarante

Cosa fare se manca il budget per un film di Spider-Man e non puoi ingaggiare un cast al completo? Semplicemente 'affidi' all'attore protagonista anche gli altri personaggi. È quello che accade con Tobey Maguire in uno straniante video deepfake del primo film della trilogia di Spider-Man diretta negli anni 2000 da Sam Raimi.

Nel video sono montate alcune sequenze del film uscito nel 2002 con il volto di Tobey Maguire sovrapposto a tutti i personaggi, da Norman Osborn al figlio Harry fino a Mary Jane Watson.



L'effetto è esilarante e ha generato diversi commenti su YouTube e sui social. Spider-Man di Sam Raimi racconta la storia del giovane Peter Parker (Tobey Maguire), che dopo essere stato morso da un ragno durante una gita scolastica acquisisce dei poteri incredibili. Diventerà Spider-Man, un supereroe che decide di prendersi la grande responsabilità di proteggere New York dalle costanti minacce alle quali è sottoposta. La trilogia di Spider-Man è uscita su Disney+ negli USA ad aprile.



Nel cast del film anche Willem Dafoe nei panni di Norman Osborn/Goblin, James Franco nel ruolo di Harry Osborn e Kirsten Dunst nel ruolo di Mary Jane Watson, vicina di casa di Peter, del quale il giovane è invaghito sin dall'infanzia.

Sam Raimi ha diretto anche i due sequel, Spider-Man 2 (2004) e Spider-Man 3 (2007). Nel 2021 Tobey Maguire è tornato nel ruolo di Peter Parker per recitare al fianco degli altri Spider-Man cinematografici, Andrew Garfield e Tom Holland in Spider-Man: No Way Home.



Non perdetevi il nostro approfondimento su Spider-Man di Sam Raimi, nel quale il blockbuster incontra l'autorialità.