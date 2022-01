Spider-Man, Tobey Maguire sul suo futuro: 'Non voglio dire di aver chiuso questo capitolo'

Nella prima intervista a tre di Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire per la promozione di Spider-Man: No Way Home, la star della trilogia originale di Sam Raimi ha avuto modo di parlare del suo eventuale futuro nei panni del personaggio.

Sul suo ritorno per il nuovo film del Marvel Cinematic Universe, Maguire ha dichiarato: "È stato scomodo indossare nuovamente il costume e mi sono sentito un po' goffo, ma allo stesso tempo provi una sorta di 'potere' nell'essere questo personaggio. E' un personaggio col quale è facile relazionarsi e significa tanto per tante persone. Essere Spider-Man non è solo una responsabilità ma anche una benedizione, sono grato per le possibilità che ho avuto."

L'attore ha anche promosso a pieni voti Spider-Man No Way Home, descrivendolo come un film commovente: "Il finale mi ha commosso tanto, l'ho trovato elegante e splendido. Questa è una storia di origini, in un certo senso, con il personaggio di Tom che affronta questo nuovo percorso fatto di maturità e responsabilità. È stato semplicemente bellissimo."

Infine, sull'eventualità di tornare ancora una volta come Spider-Man, Tobey Maguire ha ammesso: "Con Spider-Man ci sono anche questioni personali in gioco, inutile negarlo. Non so come dirlo, ma non voglio dire di aver chiuso il capitolo, preferisco parlare di rivisitare e chiudere delle questioni in sospeso mantenendo sempre uno spirito creativo e appassionato."

Ricordiamo che secondo alcune indiscrezioni Tobey Maguire tornerà in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, nuovo film Marvel diretto (non a caso) da Sam Raimi. Che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Il sequel uscirà il 4 maggio 2022.