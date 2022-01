Spider-Man, Tobey Maguire eroe anche off-screen: le foto mentre aiuta un senzatetto

Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, è vero, ma spesso, per onorare le responsabilità di cui sopra, di grandi poteri non c'è realmente bisogno: basta un po' di buon cuore e di empatia verso il prossimo. Una lezione che nessuno dovrebbe imparare meglio di uno Spider-Man, come dimostra il buon Tobey Maguire.

L'attore recentemente finito nel Guinnes World Record insieme a Willem Dafoe ha infatti dimostrato ancora una volta di saper compiere piccoli atti a loro modo eroici anche senza bisogno di indossare un costume e sparare ragnatele, ma facendo semplicemente attenzione a ciò che accade intorno a lui nella vita di tutti i giorni.

Alcune foto che circolano in queste ore ci mostrano, ad esempio, Maguire intento a compiere un atto di gentilezza nei confronti di un senzatetto in sedia a rotelle: nelle immagini vediamo l'attore portare del cibo all'uomo, ma soprattutto dedicargli un po' del suo tempo restando con lui a condividere il pranzo, non limitandosi, quindi, al minimo indispensabile che già sarebbe bastato per far felici fotografi e fan.

Un gesto che è facile immaginare il nostro abbia compiuto tante altre volte in silenzio negli anni pre-Spider-Man: No Way Home, durante i quali, magari, la corte dei paparazzi non era così assidua! A proposito del film con Tom Holland, intanto, Willem Dafoe ha parlato del suo ritorno in Spider-Man: No Way Home.