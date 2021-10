Spider-Man: Tobey Maguire e Andrew Garfield nelle cover delle nuove edizioni Blu-Ray!

Nella giornata di ieri vi avevamo riportato la notizia dell'arrivo delle nuove edizioni in 4K Blu-Ray delle saghe di Spider-Man precedenti a quella con Tom Holland, ovvero la trilogia di Sam Raimi con Tobey Maguire protagonista e i due film della saga The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield nel ruolo di Peter Parker. Ecco le cover ufficiali.

Completamente virate in nero, le cover delle nuove edizioni in Blu-Ray di SpiderMan presentano i loghi dei rispettivi protagonisti: abbiamo quella che ritrae il costume di Spider-Man di Tobey Maguire e al suo fianco quello indossato da Andrew Garfield nei film diretti da Marc Webb.

Come precedentemente comunicato, tutti e cinque i film sono stati rimasterizzati in 4K, con i box-set che includeranno sia dischi UHD che Blu-ray standard. Negli Stati Uniti i due cofanetti sono già disponibili per il pre-ordine, con una data d'uscita fissata ufficialmente per l'8 novembre prossimo, circa un mese prima dell'uscita di Spider-Man: No Way Home al cinema.

La notizia arriva il giorno dopo la pubblicazione delle nuove foto di Dottor Octopus in Spiderman 3, e con le speculazioni sul ritorno di Elettro, Green Goblin, Sandman e Lizard più rumorose che mai. Certo i nuovi cofanetti non forniscono una prova tangibile del ritorno di Tobey Maguire e Andrew Garfield, eppure la mossa della Sony dimostra che la major è consapevolissima della grande attesa dei fan non solo per il film in uscita, ma anche per la possibilità che in retrospettiva il film renda canonici i due vecchi franchise di Spider-Man all'interno del Marvel Cinematic Universe.

A tal proposito, Kevin Feige ha confermato la rinnovata amicizia di Marvel Studios, Disney e Sony, con le due compagnie che continueranno a lavorare insieme per il futuro di Spiderman. Recentemente, Tom Holland ha scherzato sulla nuova immagine di No Way Home con Doc Ock.