Spider-Man, Timothée Chalamet ossessionato da No Way Home: 'Ho cercato indizi nel trailer'

Il candidato all'Oscar Timothée Chalamet si è seduto per un'intervista con Deadline per parlare del suo nuovo film in uscita, Dune, ma ha approfittato della chiacchierata per rendere pubblica la sua eccitazione per Spider-Man: No Way Home.

Parlando della sua co-protagonista Zendaya, che avrà un ruolo importante nel film di Denis Villeneuve al punto che sarà protagonista di un eventuale Dune: Parte 2, Chalamet ha elogiato l'attrice MCU per "essersi aperta la strada da sola in questo mondo", e ha anche ammesso di aver fatto parte di quel gruppo di fan che ha analizzato il trailer alla ricerca di indizi ed easter-egg, aggiungendo che "non vedo l'ora di vedere quel film". Ecco la sua dichiarazione:

"E' successo molto prima che vedessi Euphoria e Malcolm & Marie. Zendaya sta facendo un lavoro così incredibile, si è aperta la strada in questo mondo, è grandioso. E ora è anche nel film col trailer più visto di sempre, Spider-Man: No Way Home. Non vedo l'ora che arrivi quel film! E, devo metterlo, tra l'altro, io ero lì insieme a tutti i fan a spulciare il trailer fotogramma per fotogramma alla ricerca di indizi!"

Timothée Chalamet sarà visto prossimamente in uno dei film più dell'anno, Dune di Denis Villeneuve, che in Italia uscirà il16 settembre. Insieme a lui nel cast diverse star del MCU, come Josh Brolin, Dave Bautista e la già citata Zendaya. Spider-Man: No Way Home uscirà a dicembre: per altri approfondimenti, scoprite la teoria di Mephisto in Spider-Man 3 spiegata bene.