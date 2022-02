Spider-Man, Timothée Chalamet sarà Harry Osborn? La telefonata con Tom Holland

Ha portato in scena un'infinità di villain, No Way Home. E ora c'è da capire se il prossimo Spider-Man dell'MCU sarà in grado di eguagliarlo in terminid i new entry. Un nome gradito a molti è quello di Harry Osborn, che persino Zendaya e Holland vorrebbero interpretato da Timothée Chalamet. Una telefonata riaccende le speranze?

È stato ricchissimo di presenze da ogni lato della barricata il terzo capitolo della Home Saga, anche se un personaggio fondamentale del prossimo Doctor Strange è stato tagliato da Spider Man No Way Home nonostante avrebbe avuto un ruolo centrale, nelle intenzioni degli sceneggiatori. Il film è attualmente al sesto posto nella classifica dei più grandi incassi della storia del cinema, ma con le proiezioni ancora in sala, il mercato cinese ancora da intaccare e meno di trecento milioni che lo dividono da Avengers: Infinity War, potrebbe anche aspirare alla Top 5.

Da quando è uscito, non si è fatto altro che parlare dei volti papabili che potremmo vedere – o che potrebbero scomparire, Holland in primis – nel prossimo capitolo: appare possibile la presenza di Kingpin come cattivo di Spider Man 4, dopo i suoi legami intessuti con la malavita newyorchese in Hawkeye. Al suo fianco però, si è già parlato in alcune interviste di un ruolo perfetto, secondo Holland e Zendaya, per Timothée Chalamet, che condivide con l’attore del prossimo Uncharted il primato di uno dei più giovani e più prolifici interpreti della sua generazione, anche se in un campo registico più autoriale.

In questa nuova intervista di Holland presso BBC Radio 1, tenuta da Greg James, i due hanno “giocato” a chiamare al telefono alcuni personaggi famosi per chiedergli... se fossero seduti o in piedi. In realtà, la scusa era pensata per metter in scena le folli telefonate di Holland con figure come il rapper Stormzy e l’attivista Greta Thunberg. Quando si è arrivati ai nomi del panorama attoriale, Andrew Garfield non ha risposto, cosa che invece ha fatto Chalamet. Alla fine della call, i due si sono dati appuntamento con un incontro nel prossimo futuro, cosa che ha rispolverato nei cuori dei fan la possibilità di vedere Chalamet nei panni di Harry Osborn, il secondo Goblin amico e poi nemesi dell’Uomo Ragno, interpretato da James Franco nella trilogia di Sam Raimi.

A suo tempo, anche Zendaya – impegnata con Chalamet in Dune – aveva parlato di questa possibilità: “La gente vuole che sia Harry Osborn. Penso che sarebbe credibile come nemico-amico di Spider-Man”. Nella stessa intervista, Holland ha condiviso: “Penso che sarebbe bello inserirlo fra i FOS (Friends of Spidey) e poi trasformarlo in un cattivo. Sarebbe un buon cattivo”. Al di là delle speranze, c’è però da considerare il canone MCU. Con l’ultimo film infatti, l’incontro con Goblin e con i cattivi di The Amazing Spider-Man ha rivelato come lo Spidey di Holland non sia a conoscenza della Oscorp. La compagnia è quindi assente nel suo universo – e probabilmente anche gli Osborn – né Chalamet potrebbe apparire come avversario di Andrew Garfield, visto che il ruolo era già andato a Dane DeHaan nel secondo capitolo. Certo, a meno di un recasting per The Amazing Spider Man 3. Voi cosa vorreste? Ditecelo nei commenti!