Spider-Man, Tig Notaro rivela: 'Potevo essere nel film di Raimi, ma fui scartata'

Il nome di Tig Notaro è sicuramente piuttosto noto tra i fan della stand up comedy americana, ma anche chi non avesse particolari conoscenze in materia ricorderà molto probabilmente l'attrice in film come Instant Family o Lucy in the Sky. Ciò che in pochi sanno, però, è che qualche anno fa avremmo potuto vederla nel primo Spider-Man di Sam Raimi.

A rivelarlo è stata la stessa Notaro, che ha raccontato di aver sostenuto un provino per il ruolo che andò poi ad Octavia Spencer (quello della donna che segna il nome di Peter tra gli sfidanti all'incontro di wrestling): l'attrice sembra comunque serbare un ottimo ricordo di quell'esperienza.

"Beh, Sam si trovava per la maggior parte del tempo sui luoghi delle riprese, quindi ho interagito molto poco con lui. Principalmente parlammo per telefono. Ma fu molto divertente. Voglio dire, un sacco di persone di quella compagnia sono ancora oggi tra i miei migliori amici e Sam ha supportato molto la mia carriera di stand up comedian e di attrice" ha spiegato Notaro.

"La cosa folle è che poi ho fatto questo film con Octavia Spencer, Instant Family, e lei mi disse di essere una grande fan di film horror. Quindi io le dissi: 'Oh, io ho lavorato per Sam Raimi', e lei mi fa: 'Davvero? Io ho lavorato per il suo direttore del casting'. Era l'assistente del direttore del casting per Spider-Man. Al che le dissi: 'Oh, io feci un provino per una parte, fu la mia prima volta ad un provino'. E lei: 'Oh mio Dio, ero anch'io in quella stanza con te, che ruolo era?' E quando glielo dissi lei rispose: 'Sono finita a fare io quel ruolo! Il mio capo mi fece fare il provino e mi presero'" ha poi proseguito l'attrice.

