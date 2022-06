Da Spider-Man a The Batman: 6 nuove trilogie in sviluppo a Hollywood

I fan del Marvel Cinematic Universe non vedono l'ora di saperne di più sul futuro di Spiderman dopo No Way Home, ma quella anticipata da Amy Pascal con protagonista Tom Holland non è l'unica trilogia attualmente in sviluppo che sente su di sé gli occhi di Hollywood e del mondo intero.

In questo articolo vi proponiamo 5 nuove trilogie attualmente in sviluppo, da Spider-Man a The Batman:

Spider-Man del MCU : il successo di No Way Home, che 'rischia' di superare i due miliardi con la distribuzione dell'edizione estesa che uscirà nei cinema a settembre, impone alla Sony di continuare la collaborazione con i Marvel Studios di Kevin Feige, e infatti Spiderman 4 con Tom Holland e Zendaya è attualmente in lavorazione, con addirittura Jon Watts che dovrebbe tornare alla regia dopo aver diretto tutti i precedenti episodi della saga e rinunciato al reboot di Fantastici Quattro. Sarà un capitolo totalmente nuovo per Peter Parker nel MCU, capitolo che si riallaccerà al cataclismatico finale di No Way Home e, facendo due più due, dovrebbe includere un nuovo Venom...

Il pianeta delle scimmie : dopo l'enorme apprezzamento riservato alla trilogia prequel de Il pianeta delle scimmie, con il buon primo capitolo diretto da Ruper Wyatt e i due eccezionali sequel firmati da Matt Reeves, i diritti della saga sono passati alla Disney dopo l'acquisizione della Fox e adesso il regista Wes Ball è a lavoro sul film inaugurale di una nuova trilogia de Il pianeta delle scimmie. Tuttavia, al momento non è chiaro se questa prossima serie di film sarà un sequel della saga di Matt Reeves, un sequel della storia originale oppure un totale reboot.

Dune di Denis Villeneuve : con l'ingresso di Lea Seydoux nel cast del sequel di Dune le riprese del nuovo film del regista canadese inizieranno molto presto (e coinvolgeranno anche l'Italia) per rispettare la data d'uscita fissata ad ottobre 2023, ma la saga dovrebbe proseguire anche con un adattamento cinematografico del romanzo "Messia". Dune 3 si farà e Villeneuve non ha dubbi in proposito, ma tra il dire e il fare...

L'esorcista di David Gordon Green : il regista della nuova trilogia di Halloween prodotta dalla Blumhouse è al lavoro su una trilogia sequel de L'esorcista, il capolavoro del 1973 diretto da William Friedkin. I dettagli sull'ambizioso progetto attualmente sono pochissimi, ma con Halloween Ends in uscita ad ottobre 2022 Gordon Green avrà sicuramente modo di iniziare a concentrarsi sulla sua nuova trilogia.

X di Ti West : il nuovo horror del regista di culto Ti West X è in arrivo in Italia grazie a Midnight Factory, ma l'autore ha già girato un nuovo capitolo back-to-back: si intitola Pearl e, anche se non sono noti dettagli al momento, sarà il capitolo centrale di una trilogia. West ha infatti confermato di avere già in mente un terzo episodio.

The Batman con Robert Pattinson: qualche settimana fa Warner Bros. ha ovviamente confermato in via ufficiale The Batman 2, l'unica mossa possibile dopo il successo del film uscito a marzo scorso, ma fin dall'annuncio del reboot diretto da Matt Reeves venne subito anticipato che la nuova saga sarebbe stata composta da (minimo) una trilogia. Non è chiaro al momento se il progetto è destinato ad allungarsi oltre i tre film previsti, ma sappiamo che il franchise si espanderà anche con spin-off e prequel in formato episodico in sviluppo per la piattaforma di streaming on demand HBO Max: tra quelle già confermare una serie tv su Pinguino di Colin Farrell e una dedicata al manicomio Arkham.

Quali tra queste trilogie aspettate di più? Ditecelo nei commenti!