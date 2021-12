Spider-Man e The Amazing Spider-Man: 5 scene chiave da riguardare in ottica No Way Home

E' arrivato al cinema da soli 5 giorni, ma Spider-Man: No Way Home è già il miglior incasso del 2021. Il nuovo capitolo della saga con Tom Holland ha conquistato tutti, dai fan ai meno appassionati, e tanti sono i riferimenti alle pellicole con Maguire e Garfield. Ecco allora 5 scene dei precedenti Spider-Man da ricordare in vista di No Way Home.

THE AMAZING SPIDER-MAN 2 - LA MORTE DI GWEN

Questo è sicuramente un momento fondamentale da ricordare, in vista di uno dei momenti chiave dell'ultimo Spider-Man. Se ricordate, in questa scena del secondo film con Andrew Garfield, Gwen, la sua fidanzata, sta precipitando dalla torre dell'orologio. Peter prova a salvarla, ma arriva con un leggero ritardo. Una scena davvero tristissima.

SPIDER-MAN 3 - PETER VS. VENOM

Nel terzo film di Spider-Man con Tobey Maguire, il rivale principale è Venom, che fa la sua prima apparizione proprio in questo film. Questo è importante perché non solo viene citato in No Way Home (come "l'alieno"), ma perché in una scena post-credits ha uno spazio interessante, che potrebbe aprire scenari da tenere d'occhio per il futuro. E' dunque importante conoscere il suo rapporto con Peter.

SPIDER-MAN (2002) - NORMAN OSBORN/GREEN GOBLIN VS. SPIDER-MAN

Si tratta sicuramente di un villain importante in No Way Home, che abbiamo già incontrato nel primo Spider-Man con Maguire. I due si erano conosciuti proprio in questa pellicola, mentre in quella del 2007, il Peter Parker di Maguire aveva incontrato suo figlio, Harry Osborn, che lo aveva salvato facendosi pugnalare al posto di Spider-Man. In NWH, lo Spider-Man di Holland diventa assetato di vendetta quando Green Goblin uccide sua zia, e nel momento in cui Peter sta per finire il suo avversario, lo Spider-Man di Maguire si mette in mezzo, facendosi pugnalare, per salvare il Peter di Holland dal suo lato più oscuro.

SPIDER-MAN (2002) - LA ORIGIN STORY DELLO SPIDER-MAN DI TOBEY MAGUIRE

Un elemento importante dello Spider-Man di Maguire è che spara ragnatele organiche. Una bella differenza rispetto ai suoi colleghi, che non le producono direttamente dal loro corpo, ma si servono di dispositivi tecnologici da loro creati.

THE AMAZING SPIDER-MAN 2 - ELECTRO

Molto importante è anche la storia di Electro, che viene ricordata anche nel film, ma che abbiamo avuto l'opportunità di vedere in The Amazing Spider-Man 2. Tra l'altro, nel film con Garfield, Jamie Foxx appariva in un look completamente diverso, in blu. In questo, invece, recupera un po' l'immagine dei fumetti.