Spider-Man e il tennis: la curiosa coincidenza di Zendaya, Emma Stone e Kirsten Dunst

Kirsten Dunst, Emma Stone e Zendaya hanno almeno due cose in comune tra loro: Spider-Man e il tennis. Le tre attrici sono state o saranno impegnate in lungometraggi che - in un modo o nell'altro - ruotano attorno a questo sport, oltre ad aver tutte interpretato l'interesse amoroso di Peter Parker sul grande schermo.

La prima dimostrazione di questa bizzarra coincidenza ci riporta alla commedia romantica Wimbledon (2004), in cui Kirsten Dunst interpretava la tennista Lizzie Bradbury. Il film racconta la storia d'amore tra lei e il collega Peter Colt (Paul Bettany), un ex campione di tennis desideroso di rimettersi in gioco. Kirsten Dunst ha recentemente dichiarato che tornerebbe volentieri a recitare nel MCU, anche se sono passati diversi anni dalla sua interpretazione di Mary Jane nei film diretti da Sam Raimi.

Oltre ad aver interpretato Gwen Stacy in The Amazing Spider-Man, Emma Stone ha recitato nel film Battle of the Sexes (2017). Qui, l'attrice interpreta la leggenda del tennis Billie Jean King: l'opera racconta la storia della famosa partita del 1973 che vide sfidarsi King e il campione Bobby Riggs. Si tratta di uno degli eventi sportivi televisivi di maggior successo di tutti i tempi, etichettato proprio con il nome di "battaglia dei sessi".

Infine è il turno della co-protagonista di Tom Holland in Spider-Man Homecoming: Zendaya reciterà in Challengers di Luca Guadagnino. In questo dramma sportivo, in uscita il 24 aprile 2024, Zendaya reciterà al fianco di Josh O'Connor e Mike Faist. Un ruolo che ha spinto la star ad allenarsi per tre mesi con l'ex campione di tennis Brad Gilbert.

DUNE: PARTE DUE 3 (4K Ultra HD è uno dei più venduti oggi su