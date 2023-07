Spider-Man, tempi duri per Andrew Garfield: ecco come si guadagna da vivere Peter Parker!

Sappiamo bene quanto far fronte alle spese di tutti i giorni possa essere un compito arduo: le cose non cambiano per i supereroi Marvel, soprattutto per quelli che, come Peter Parker, hanno sempre dovuto far fronte a finanze piuttosto esigue. Niente paura, però: un nuovo video ci spiega come arrotondare grazie a Spider-Man!

Accusato da Tom Holland di non esser stato il migliore a mantenere i segreti ai tempi di Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield è infatti apparso in un breve video che lo ritrae intento a guadagnarsi un po' di soldi extra in maniera assolutamente onesta ma forse non eccessivamente dignitosa per un eroe chiamato a difendere il mondo da alcuni tra i più pericolosi villain targati Marvel.

Nel video vediamo infatti quello che all'apparenza sembrerebbe un qualunque cosplayer di Spider-Man concedersi una foto con una passante dietro pagamento in contanti: tutto nella norma, non fosse che, appena la nostra si allontana, l'eroe di Manhattan si toglie la maschera per rivelare il suo vero volto... Quello di Andrew Garfield, appunto!

Non tutti i Peter Parker, d'altronde, hanno le Stark Industries a coprir loro le spalle dal punto di vista economico e tecnologico! A tal proposito, e lasciando un attimo da parte il povero Andrew, vi ricordiamo che dovreste sentirvi vecchi pensando che Tom Holland ha ora gli stessi anni che aveva Tobey Maguire quando interpretò Spider-Man nel primo film di Sam Raimi.