Spider-Man, svelato uno splendido look alternativo per Electro di Jamie Foxx

In Spider-Man 3 furono scartati dei costumi alternativi per il finale della pellicola. E a proposito di alternative, per No Way Home era stato ipotizzato un bellissimo costume differente per Electro.

L'artista Jerad S. Marantz ha condiviso alcuni dei suoi disegni per il debutto di Electro nel MCU:

“Sono davvero entusiasta di poter finalmente condividere alcuni concept art che ho realizzato per Spider-Man: No Way Home. È stato un grande onore lavorare a questo progetto. Sono entusiasta che si sia rivelato un film così bello. Mi sono divertito moltissimo a lavorare con il gruppo della Marvel Visual Development e con il capo del dipartimento Ryan Meinerding. È stato molto divertente per me avere la possibilità di lavorare di nuovo su Electro dopo tanti anni. In passato ho lavorato all'Electro originale di Amazing Spider-Man 2 presso l'Ironhead Studio di Jose Fernandez. Tante persone di talento sotto lo stesso tetto e probabilmente i migliori del settore!”

“Una cosa divertente che ho sempre cercato di ottenere su Electro era l'idea dell'elettricità che formava la sua classica maschera a bulloni dei fumetti. Ho cercato di inserirla in Amazing Spider-Man 2, ma l'idea non piaceva. Per Spider-Man: No Way Home, l'ho finalmente inserita. Un'idea con cui stavo giocando in questa serie era che la tuta di Electro si bruciasse, esponendo uno strato inferiore verde e oro, più in linea con il suo aspetto tradizionale nei fumetti", aggiunge Marantz. "Non tutto viene realizzato nel film e, come artista concettuale, puoi ancora trarre molta soddisfazione dal fatto di aver realizzato la tua versione. Questo processo mi dà ancora tanta gioia e soddisfazione.”

L’ultimo capitolo di spiderman è stato in ogni caso un enorme successo commerciale e qui potete trovare la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home.