Spider-Man, svelato il nuovo film di Miles Morales The Spider Within: A Spider-Verse Story

In attesa della data d'uscita di Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, la saga animata di Sony Pictures dedicata a Miles Morales si arricchisce con un nuovo capitolo, intitolato The Spider Within: A Spider-Verse Story.

Nel film, un cortometraggio che sarà presento al festival Animation is film, che si terrà a Hollywood dal 12 al 22 ottobre, Miles deve combattere un nemico silenzioso ma mortale con cui anche molte persone in tutto il mondo (e in tutto il Ragnoverso) devono fare i conti: l'ansia. Nella storia, il supereroe adolescente inizia ad essere bloccato da forti attacchi di panico quando il peso delle sue responsabilità di studente, amico e salvatore della città inizia ad accumularsi sulle sue spalle. Questi attacchi di panico costringono Spider-Man a trovare una soluzione per migliorare la sua vita.

La lezione di The Spider Within: A Spider-Verse Story, sia per Miles sia per gli spettatori, è che chiedere aiuto è un atto di coraggio, e il cortometraggio non a caso darà il via a un programma speciale di Sony Pictures Animation e Sony Pictures Imageworks chiamato LENS (Leading and Empowering New Storytellers): l'idea del programma è quella di mettere in contatto registi emergenti provenienti da gruppi sottorappresentati e IP esistenti per raccontare nuove storie e mostrare il loro talento.

In attesa di capire che tipo di distribuzione avrà The Spider Within: A Spider-Verse Story, scoprite dove vedere in streaming Spider-Man: Across the Spider-Verse.