Spider-Man, svelato chi sarà il Peter Parker Prime della Saga del Multiverso

Di questi tempi, con l'avanzare della Saga del Multiverso del Marvel Cinematic Universe, si fa un gran parlare delle versioni Prime dei personaggi Marvel, vale a dire la principale, l'originale, l'opposto del concetto di Variante.

Se una Variante è una delle infinite versioni di quel personaggio che esiste nel Multiverso, la versione Prime è, in parole povere, la versione originale: il concetto, secondo i rumor, sarà ulteriormente affrontato durante gli eventi di Deadpool 3, ma è stato già abbozzato nel corso di Spider-Man: No Way Home e Doctor Strange nel Multiverso della Follia, e in queste ore potrebbe essere emersa un'indiscrezione che stabilisce qual è la versione Prime di Spider-Man nella Saga del Multiverso.

Come rivelato dal noto insider My time to shine hello, infatti, lo Spider-Man Prime del MCU è quello di Tom Holland, con gli Spider-Men di Tobey Maguire e Andrew Garfield considerati invece come Varianti del Peter Parker 'originale': in buona sostanza, sebbene il pubblico abbia 'conosciuto' i Peter Parker di Tobey Maguire e di Andrew Garfield diversi anni prima del più giovane Tom Holland, la Saga del Multiverso stabilirà che lo Spider-Man del MCU è lo Spider-Man originale, almeno nei concetti base della Seconda Maxi Saga dei Marvel Studios.

Ricordiamo che in precedenza è stato anticipato che Spider-Man di Tom Holland sarà il protagonista di Avengers: The Kang Dynasty (un film che a questo punto potrebbe stabilire il personaggio come 'essere Prime' del Multiverso), mentre lo stesso My time to shine hello in queste ore ha svelato che Tobey Maguire e Hugh Jackman saranno i protagonisti di Avengers: Secret Wars.