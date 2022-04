Spider-Man, svelato il nuovo titolo del capitolo 3 di Spider Verse: avrà 240 personaggi!

A qualche giorno dalla notizia del rinvio di Spiderman Across the SpiderVerse, il sequel del film premio Oscar Spider-Man Un Nuovo Universo, durante la sua presentazione al CinemaCon la Sony ha annunciato il titolo del terzo episodio della saga di Miles Morales.

Dal palco di Las Vegas, infatti, i registi Phil Lord e Chris Miller - produttori del franchise - hanno annunciato che il titolo ufficiale del terzo episodio della saga sarà Spider-Man: Beyond The Spider-Verse: la data d'uscita rimane quella del 29 marzo 2024 annunciata qualche giorno fa. Ma non è tutto: stando ai due produttori, infatti, Beyond the Spider-Verse includerà 240 personaggi e si svolgerà in sei universi diversi: tra i protagonisti ci saranno ovviamente lo Spider-Man di Miles Morales, Spider-Gwen, un avvoltoio ispirato a Da Vinci, Miguel O'Hara alias Spider-Man 2099, Jessica Drew (che sarà interpretata da Issa Rae) e circa altri 230 personaggi. Per fare un confronto, c'erano 'solo' 40 personaggi in Spider-Verse del 2018.

"Non puoi fare un film con lo scopo di essere unico e rivoluzionario e poi ripetere la stessa cosa nel sequel", ha detto Miller. “Quindi dovevamo cercare di aprirci nuove strade. Avremo la più grande troupe di sempre per un film d'animazione. Abbiamo battuto il record col film originale, dato che prima di allora la più grande troupe per un film animato era di circa cinquecento persone e noi per il film del 2018 ne abbiamo schierate circa ottocento. Nel team dei due sequel in arrivo ci sono migliaia di persone".

Originariamente intitolati Spider-Man: Across the Spider-Verse (Parte Uno) e Spider-Man: Across the Spider-Verse (Parte Due), i due film animati dedicati a Miles Morales usciranno rispettivamente nel 2023 e nel 2024. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti. Nel frattempo, recuperate il primo trailer di Spiderman Across the Spider Verse.