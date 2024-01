Spider-Man: svelati i piani per il futuro di Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield?

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare del futuro di Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield nel franchise di Spider-Man, e in queste ore sono emersi nuovi dettagli sull'argomento.

Abbiamo sentito infatti, la scorsa settimana, che i Marvel Studios e Sony Pictures avrebbero due punti di vista molto differenti su Spider-Man 4, l'atteso prossimo capitolo della saga cinematografica con Tom Holland ambientata nel Marvel Cinematic Universe: la compagnia di Kevin Feige, d'accordo con l'attore, sogna un crossover con Daredevil e Kingpin per un film di 'supereroi di strada', mentre la major vorrebbe che il nuovo film includa elementi legati al Multiverso e la partecipazione di Tobey Maguire e Andrew Garfield, al fine di cavalcare l'onda del successo planetario di Spider-Man: No Way Home.

Ora, secondo il noto insider Alex Perez, che in passato è stato latore di numerosi scoop sul franchise, presumibilmente le due parti troveranno un punto d'incontro che possa massimizzare entrambe le idee: il MCU con Spider-Man 4 otterrà il suo film di supereroi di strada, con il ritorno di Andrew Garfield e Tobey Maguire che avverrà in Avengers: Secret Wars, in modo tale da schierarli non solo al fianco di Tom Holland ma anche con Deadpool, Wolverine e altri supereroi Marvel; nel frattempo, però, Sony includerà i due attori anche in Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, prossimo film della saga d'animazione di Miles Morales (per la quale da tempo si parla di camei live-action, come già accaduto del resto in Spider-Man: Across the Spider-Verse).

Vi terremo ovviamente aggiornati su tutte le prossime novità, restate sintonizzati sui canali di Everyeye.