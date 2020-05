Spider-Man, i supereroi del Ragno-Verso imitano la scena Shawarma degli Avengers

Le varie versioni cinematografiche di Spider-Man si incontrano nell'esilarante fan art che ricrea l'iconica "scena Shawarma" che chiudeva i titoli di coda del primo The Avengers, campione di incassi del Marvel Cinematic Universe.

I fan stanno aspettando il famoso crossover tra vari Spider-Men live-action, e quel desiderio viene esaudito dall'immagine che potete vedere in calce all'articolo: condivisa su Instagram dall'utente silentpr0tag (su disegno originale in bianco e nero realizzato da EARTH_96283 su Twitter) riunisce i supereroi ragneschi nel celebre ristorante visto alla fine del primo film cross-over dei Marvel Studios, e presenta le versioni del supereroe di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland.

Insieme a loro, inoltre, anche Peter B. Parker, il protagonista secondario di Spider-Man: Into the Spider-Verse, il Peter della serie televisiva Spectacular Spider-Man e perfino quello dell'acclamato videogioco per PlayStation 4. Curiosamente è stato escluso Miles Morales, probabilmente perché la fan-art include soltanto le versioni alternative di Peter Parker e non di Spider-Man in generale.

Voi che ne pensate? Vorreste vedere un film crossover fra i vari Spider-Men del Ragno-Verso prodotto dalla Sony? Ditecelo nei commenti.

Vi ricordiamo che il Ragno-Verso della Sony aumenterà i suoi ranghi con Venom 2: Let There Be Carnage, Morbius e Spider-Verse 2, nonché uno spin-off animato incentrato su tutti i personaggi femminili. Secondo quanto riferito, inoltre, i live-action inizieranno a collidere con il Marvel Cinematic Universe, franchise per il quale la Sony sta anche sviluppando Spider-Man 3.