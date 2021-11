Spider-Man, super poster fan made con Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield

A poche ore dalla pubblicazione dei nuovi poster ufficiali di Spiderman No Way Home, torniamo nel mondo - anzi nel Multiverso - di Peter Parker per ammirare la nuova locandina fan-made che riunisce i supereroi di Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Creata dall'utente di Instagram @AgtDesign, il poster vede il Peter di Holland al centro, affiancato dai due precedenti attori di Spider-Man, Tobey Maguire, che originariamente ha interpretato il supereroe lancia-ragnatele dal 2002 al 2007, e Andrew Garfield, che ha assunto il ruolo per i reboot del 2012 e 2014. Sotto il trio di Spider-Men ci sono due portali di Dottor Strange collegati dal misterioso cubo visto nel trailer di No Way Home e ovviamente da ogni dove arrivano i cinque villain del film, ovvero Green Goblin, Sandman, Lizard, Electro e Doc Ock. Potete trovare la locandina fan-made in calce all'articolo.

Spider-Man: No Way Home riprende dopo gli eventi di Far From Home del 2019, che si concludeva con Mysterio (Jake Gyllenhaal) che rivelava la doppia identità di Peter Parker al mondo intero e accusava Spider-Man di omicidio. Nel nuovo capitolo della saga, Peter chiede al Doctor Strange per lanciare un incantesimo che faccia dimenticare a tutti chi è Spider-Man, ma le conseguenze di questa magia si rivelano catastrofiche quando i cattivi di numerosi universi alternativi si ritrovano catapultati nel MCU.

Il film uscirà in Italia il 15 dicembre.