Spider-Man: un super fan ha costruito il proprio spararagnatele, ecco il video!

Mentre Spider-Man: No Way Home conquista il box-office internazionale infrangendo record su record, i fan più devoti cercano di stare al passo nell'omaggio ai propri idoli e uno in particolare si è persino superato. Un super fan dell'Arrampicamuri ha infatti costruito una propria versione funzionante dello spararagnatele che usa Peter Parker.

Il video in questione postato su YouTube mostra infatti il funzionamento di questo spararagnatele ispirato nel look a quello indossato e creato dal Peter Parker di Andrew Garfield nella saga di The Amazing Spider-Man. Nel video il nostro fan spiega anche il processo di costruzione così che ogni altro ammiratore o amante dei fumetti dell'Uomo-Ragno possa replicarlo a casa propria. Ovviamente non potrà essere usato per appendersi sui grattacieli di New York, ma è già un inizio.

Ora che SpiderMan No Way Home è un successo, i fan cominciano a chiedersi se i film di SpiderMan usciranno su Disney Plus prima o poi, dato che i diritti di distribuzione rimangono saldamente nelle mani della Sony Pictures. Quest'ultima, da quel che sappiamo, ha un accordo con Starz, realtà presente all'interno di Disney+, quindi l'arrivo sulla piattaforma non sarebbe da mettere in discussione secondo molti, nonostante la presenza di Homecoming su Netflix.

Tuttavia l'approdo su Disney+ potrebbe non avvenire nell'immediato. Come accaduto già per Eternals, potrebbero dover passare un paio di mesi affinché No Way Home possa raggiungere gli altri film Marvel nel catalogo. Secondo molti, dato il successo che potrebbe prolungare una presenza in sala della pellicola, anche tre o quattro. Dunque secondo i nostri calcoli dovremmo poter vedere il film su Disney+ tra la metà di Marzo e la metà di Aprile.

