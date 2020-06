Spider-Man, e se ci fosse Steve Rogers al posto di Peter Parker? Ce lo mostra una fan-art

Nel corso degli anni ne abbiamo visti di personaggi diversi alternarsi nel ruolo di Spider-Man, talvolta restando semplici meteore, in altri casi divenendo famosi quasi quanto Peter Parker (si pensi ad esempio al caro Miles Morales). Ma cosa succederebbe se fosse un collega dell'arrampica-muri a prendere il suo posto?

E non parliamo certo di un eroe qualunque: il prescelto è infatti il caro Steve Rogers, per gli amici Captain America. Ci avreste mai pensato? In luogo di un Peter Parker ragazzino e impegnato a dividersi tra pericolosissimi villain e altrettanto pericolosi problemi adolescenziali (nella versione di Tom Holland, almeno) ecco arrivare qualcuno che in quanto a esperienza e maturità non ha da invidiare a nessuno.

Niente paura, comunque: Disney non ha realmente deciso di riportare in vita in questa nuova veste il personaggio di Chris Evans. L'idea arriva infatti da una nuova fan-art, che ci mostra proprio il nostro Steve Rogers con indosso il costume di Spider-Man invece della sua classica uniforme. Cosa ne pensate? Vi piacerebbe un Cap impegnato ad arrampicarsi sui grattacieli di Manhattan piuttosto che a combattere a suon di scudi lanciati a mo' di frisbee?

Un'altra fan-art ci ha invece mostrato Spider-Man e Blade alle prese con Morbius e Venom; per il futuro, intanto, si parla già delle nuove comparse di JK Simmons in Spider-Man.