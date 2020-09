Spider-Man, spunta online un'immagine di una lucertola con le sembianze di Peter Parker

In attesa di rivedere Tom Holland nel terzo Spider-Man targato Marvel Cinematic Universe, ai fan dell'Arrampicamuri può capitare di vedere il loro idolo letteralmente ovunque. Anche in natura: una particolare lucertola, per i colori del suo manto, caratterizzato dal corpo rosso e dalle zampe blu, è nota proprio come agama Spider-Man.

Si tratta dell'agama rocciosa a testa piatta di Mwanza, una lucertola che vive nei deserti della Tanzania, del Kenya e del Ruanda.

Un utente Reddit ha scoperto da poco l'esistenza di questo rettile e ne ha tratto un divertente post. L'immagine è stata successivamente rimossa, ma si tratta di un esemplare come quello che si può vedere in calce alla news. La somiglianza con il costume di Peter Parker, in effetti, è evidente.

Il post si è attirato una serie di commenti. Qualcuno scrive: "Gli avevano detto che poteva fare solo il cosplay del dr Curtis (ovvero Lizard). Vorrei vederli ora", qualcun altro, facendo il verso alla celebre sigla, commenta: "Lizard-Man, Lizard-Man, does whatever a lizard can", alcuni esprimono la loro simpatia per la lucertola. "Se sei un fan della Marvel, quello che vedi in questa foto è il simbionte Toxin" aggiunge un utente.

Tornando al prossimo film dedicato all'Uomo Ragno, intanto, John Cena potrebbe interpretare Sandman in Spider-Man 3. Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla nuova fan art del Doctor Octopus.