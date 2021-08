Spider-Man, spopola il meme dell'impostore nella modalità di Fortnite ispirata ad Among Us

Fortnite ha da poco introdotto una nuova modalità ispirata ad Among Us, in cui 8 giocatori devono cercare di identificare ed eliminare degli Impostori tramite discussioni e votazioni, e alcuni fan ne hanno approfittato per ricreare il meme più iconico di Spider-Man.

L'idea è scaturita dal fatto che di una delle skin, quella rossa e blu di Dynamo Dancer, ricordano da vicino proprio quelli del costume dell'arrampicamuri Marvel. Nello specifico, il filmato che potete trovare in calce alla news rende omaggio al meme "Spider-Man Pointing", che ha avuto origine da un episodio del cartone animato dell'Uomo Ragno uscito nel 1967 ripreso nel 2018 anche da Spider-Man: Un Nuovo universo.

Per quanto riguarda la modalità Impostori, questa prevede che i giocatori ricoprano il ruolo di Agenti o Impostori di stanza in un Ponte. I primi avranno il compito di completare tutti gli incarichi assegnati, come accade d'altronde nel popolare videogioco sviluppato da Innersloth, mentre i secondi dovranno cercare di assumere il controllo sabotando ed eliminando chiunque si trovi sul loro cammino.

A proposito del ragnetto, vi ricordiamo invece che alcune indiscrezioni delle scorse ore vogliono il debutto del trailer di Spider-Man: No Way Home al CinemaCon della prossima settimana, anche se potrebbe trattarsi di un'esclusiva riservata ai partecipanti dell'evento.