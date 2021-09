Spider-Man, ecco lo splendido busto a grandezza naturale di Tom Holland

Per i fan dello Spider-Man di Tom Holland potrebbe essere arrivato il momento di risparmiare per accaparrarsi uno dei pezzi da collezione più incredibili di sempre: un busto di Spider-man estremamente reale, a grandezza naturale.

Questa bellissima opera d'arte presenta un'impressionante attenzione ai dettagli. Queen Studios, specializzata nella realizzazione di statue molto realistiche di personaggi famosi, ha annunciato questo ultimo busto realistico in uscita di cui potete vedere le immagini nella gallery in calce alla notizia. La società è autorizzata a realizzare prodotti ispirati a personaggi di Disney, Marvel, Warner Bros., DC Comics e Hasbro.



Il busto a grandezza naturale di Tom Holland uscirà nel quarto trimestre del 2022 ed è già disponibile per il preordine sul sito ufficiale anche se è venduto in edizione limitata da 888 pezzi.



Il busto misura 72 cm di altezza, 50 cm di larghezza e 35 cm di profondità mentre la pelle è realizzata in silicone iper realistico gli occhi sono fatti di vetro, il suo costume è fatto di Polystone e i suoi capelli sono artificiali.



L’opera si trova su un piedistallo e, come al solito, i Queen Studios hanno scelto l'aspetto più realistico possibile, con un Peter Parker senza maschera che ti fissa negli occhi e il costume donatogli da Tony Stark (Roert Downey Jr.) in Avengers: Infinity War.



Il prezzo è attualmente di $ 3680, i Queen Studios hanno anche creato busti e statue realistici per altri famosi personaggi di fantasia, tra cui Wonder Woman e Hulk.



Intanto il merchandising di Spider-Man No Way Home ha svelato le novità del costume dell'amato protagonista e Benedict Cumberbatch ha affermato che Spider-Man No Way Home è lo stand-alone più ambizioso di sempre, aumentando così ancora di più l'hype dei fan!