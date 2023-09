Spider-Man, lo spin-off su El Muerto ha perso il suo protagonista: parla Bad Bunny

El Muerto è stato rimosso dai programmi Sony, e il rapper Bad Bunny, inizialmente scelto come protagonista, si è finalmente espresso sulla situazione riguardante lo spin-off di Spider-Man.

In un profilo di Vanity Fair, a Bad Bunny, affiancato dalla sua pubblicista, Sujeylee Solá, è stato chiesto cosa sia successo a El Muerto:

“Lui esita. Un silenzio imbarazzante attraversa il tavolo", si legge nel pezzo del sito. "La prossima domanda", afferma Solá, che siede in una cabina adiacente. “Non so cosa dire", risponde Martínez, definendo la questione "delicata". Solá mette un punto. “Ovviamente è fuori", dice a proposito del film.

"Essendo io stesso un consumatore di film, non sono uno che guarda molti film d'azione. Direi addirittura che è il genere che preferisco di meno. Mi piacerebbe davvero interpretare altri tipi di cose, come un po' più di dramma, anche di romanticismo, o di commedia... un film storico con un po' di azione".

Benito Antonio Martínez Ocasio, vero nome di Bad Bunny, ha già partecipato in Bullet Train con Brad Pitt. Il rapper sembra quindi volersi allontanare da un certo genere di film, per avvicinarsi probabilmente a delle produzioni più indipendenti e autoriali.

Il regista di El Muerto doveva essere Jonàs Cuaron, il figlio del premio Oscar Alfonso Cuaron. Purtroppo però, arrivati a questo punto, non è chiaro se il progetto vedrà mai la luce. E a voi sarebbe piaciuto uno spin-off dedicato a El Muerto? Fatecelo sapere nei commenti.