Spider-Man, lo spin-off El Muerto è ancora in lavorazione ma senza Bad Bunny?

Ormai da qualche anno la Sony sta cercando di cimentare quello che è una sorta di proprio universo cinematografico a tema super eroi, incentrato però sugli antagonisti di Spider-Man. Tutte pellicole che però non includono il celebre arrampica muri. Alcuni di questi progetti hanno ottenuto un buon successo, mentre altri non sono andati bene.

C'è però un film in particolare che, almeno secondo quanto era stato riportato dalle ultime notizie, non avrebbe mai visto la luce. Stiamo parlando del lungometraggio dedicato ad El Muerto, un nemico secondario di Spider-Man che avrebbe dovuto essere interpretato da Bad Bunny.

Nonostante questo però, secondo la rivista Variety Sony starebbe ancora lavorando al progetto, senza però il coinvolgimento del famoso rapper.

Si può presumere che i lavori dietro al progetto fossero stati accantonati a causa degli scioperi di Hollywood che negli ultimi tempi hanno messo a soqquadro l'intero settore, ma ad ora pare invece che il tutto sia ripartito a pieno regime con la ricerca di un nuovo interprete per il protagonista.

Sicuramente sarà una sfida non indifferente, anche perché stiamo parlando di una pellicola che dovrà puntare in alto se vuole riuscire ad ottenere il richiamo necessario per un risultato che sia soddisfacente al botteghino. Voi che ne pensate?

