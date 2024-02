Spider-Man, Spider-Verse ha copiato la serie TV? John Semper: 'Avrei gradito un grazie'

Il successo di Spider-Man: Across the Spider-Verse deriva da un lavoro mastodontico svolto dai creatori dell'universo animato Sony incentrato sull'Uomo Ragno, ma ovviamente anche sulle fondamenta poste da chi c'era prima di loro: proprio su questo fronte sono arrivate in queste ultime ore un po' di recriminazioni.

Mentre si parla di due nuovi film in sviluppo dopo Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, infatti, ad intervenire è John Semper, autore e produttore della storica Spider-Man: The Animated Series: in un lungo post su Facebook il nostro ha prima di tutto negato di aver colto ogni occasione per parlare dei nuovi film, ma ha anche ammesso di aver avvertito una certa mancanza di gratitudine da parte di Sony.

"Se dico di aver creato lo Spider-Verse ogni volta che l'argomento salta fuori è perché in primis mi piace punzecchiare Marvel e Sony, ma anche perché spero che a loro arrivi voce del fatto che sarei un po' infastidito per non aver ricevuto neanche un ringraziamento nei titoli di coda del primo film. Ma no, non è una cosa per cui perderò il sonno" sono state le parole di Semper. Potete leggere il post per intero sul profilo Facebook ufficiale dell'autore: vedremo, a questo punto, se dalle parti di Sony qualcuno avrà qualcosa da ridire al riguardo.