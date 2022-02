Spider-Man, i sosia di Tom Holland e Zendaya diventano un meme tutto da ridere

Nonostante siano trascorsi più di due mesi dall'uscita di Spider-Man: No Way Home, la pellicola diretta da Jon Watts continua ad essere uno dei principali argomenti di discussione sul web e superato il tempo delle molteplici teorie adesso, a tenere banco sono soprattutto i divertentissimi meme.

Dopo le innumerevoli prese in giro ad Andrew Garfield per via delle sue (più o meno) velate menzogne in merito al ritorno nei panni dell'Uomo Ragno, si è passati ora ad ironizzare sui due principali protagonisti del film campione di incassi, ovvero Tom Holland e Zendaya. Gli interpreti di Peter Parker e Mary Jane Watson hanno infatti trovato due sosia "a bassa risoluzione" che stanno letteralmente spopolando sul web come potete vedere voi stessi dall'immagine che trovate in allegato alla notizia.

E mentre l'internet ce la mette tutta per far sorridere, i piani alti di Marvel e Sony continuano ad essere particolarmente contrariati per l'esclusione di Spider-Man: No Way Home dalla corsa agli Oscar. La pellicola che è riuscita a riportare in massa il pubblico al cinema è stata infatti del tutto snobbata dall'Academy che sembra ancora non riuscire a considerare i cinecomic come film degni di nota al di là di eventuali premi in riferimento agli effetti speciali.